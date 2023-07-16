وأضاف "سويلم" لـ"القاهرة الإخبارية"، أن من بين التوصيات التى خرجت بها القمة، ما هو معنى بموقف تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، وجانب آخر متعلق بحالة التكامل وتقسيم العمل بين مفوضية الاتحاد الإفريقى من جانب والمنظمات والتجمعات الإفريقية من جانب آخر.
وتابع: "القمة تضمنت جزءا مهما، يخص مصر كونها رئيس اللجنة الفرعية للشؤون المالية فى الاتحاد، وهو إقرار ميزانية الاتحاد الإفريقى، بنجاح للعام المقبل تحت الرئاسة المصرية".
وذكر مساعد وزير الخارجية المصرى، أن عددا من الرؤساء بالقمة قدموا عددا من التقارير، ومن بينهم الرئيس المصرى، الذى قدم تقريرا عن تطور العمل فى "النيباد" بحكم منصبه كرئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "النيباد".
كما قدم عددا من التوصيات التى تم إقرارها، بما فى ذلك التركيز على تمويل البنية التحتية فى القارة بالإضافة للتعاون ما بين الوكالة وبين سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة على تسريع وتيره تنفيذها.
وذكر أن الوفد المصرى حظى بالعديد من الإشادات على الجهود التى قام بها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، منها استضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27، بالإضافة لاستضافة القاهرة مؤتمر دول جوار السودان، وهو ما ثمنته الدول الإفريقية بأنها محاولة لإيقاف الاقتتال الحالى الجارى فى السودان ووقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية.
كما تمت الإشادة باستضافة مصر لاجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى الذى يقوم بدور مهم فى القارة، وحرص رئيس البنك بالتوجه للوفد المصرى وتقديم الشكر له بأنه "أفضل اجتماع سنوى لبنك التنمية الإفريقى الذى عقد فى مصر وذلك على مدى عمر البنك أى ما يزيد على 50 سنة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف سويلم: القمة التنسيقية خرجت بتوصيات حول حالة الاندماج فى إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.