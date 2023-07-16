بسبب التخطيط الجيد.. مصر تنجو من أزمة انقطاع الكهرباء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تركت موجة ارتفاع درجة الحرارة التى تضرب دول المنطقة خلال الفترة الحالية، العديد من الدول ضحية لأزمة كبيرة تؤثر على حياة شعوبها، وهى أزمة انقطاع التيار الكهربائى، والتى كانت تعانى منها مصر قبل 10 سنوات ولكن بفضل التخطيط الجيد، تحول مصر لأحد أكبر مصدرى الطاقة فى المنطقة.





ويوضح الفيديو جراف التالى كيف نجت مصر من أزمة انقطاع الكهرباء:

وشهدت مصر تحولا ملحوظا فى قطاع الكهرباء وأصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 190مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء فى البلاد.

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