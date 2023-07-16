«مساء dmc» يتابع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى رابع أيام انطلاقه

جدة - نرمين السيد - وقال "سعد"، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" والمُذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم انتهاء الفعاليات الرياضية ومباريات بطولة "التيك بول"، والفائز الأول حصل على مبلغ 30 ألف جنيه، والثانى على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه.
وأضاف أن فريق الكابتن حسام غالى، هو الذى فاز فى المباراة النهائية لبطولة تحدى الجيل الذهبى، مشيرًا إلى أن هناك حفلات غنائية متنوعة فى جميع أرجاء العلمين الجديدة، والمواطنين مستمتعون بالممشى السياحى والأماكن الترفيهية بالمدينة.
وأشار إلى أن هناك أجواء مُبهجة تسود كل أرجاء مدينة العلمين الجديدة بالفعاليات الرياضية والفنية، موضحًا أن هناك حفل يوم الجمعة المقبل للنجم تامر حسنى، وبعده حفل للموسيقار العالمى عمر خيرت.
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