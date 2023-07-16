سفير مصر بإثيوبيا: الرئيس السيسى استعرض بقمة نيروبى أولويات العمل والتنمية

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر لدى إثيوبيا، الدكتور محمد جاد، أن قمة نيروبى تناولت عدة قضايا، أبرزها قضايا التنمية والاندماج الإفريقى، بالإضافة إلى ملف تغير المناخ الذى تتولى مصر مسئوليته حاليا بصفتها رئيس المؤتمر الـ27 للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27".





وأضاف سفير مصر لدى إثيوبيا -فى لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد- أن الدورة الخامسة لقمة منتصف المدة للاتحاد الإفريقى المنعقدة فى كينيا حضرتها مصر على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى استعرض خلال كلمته بقمة نيروبى أولويات العمل والتنمية الإفريقية خلال رئاسة مصر لمنظمة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد".

وأوضح أن قضية تغير المناخ استحوذت على حيز كبير خلال قمة نيروبى بالنظر إلى التحديات الكبيرة التى تمر بها القارة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن كينيا ستستضيف سبتمبر المقبل قمة خاصة بالمناخ للبناء على نتائج قمة شرم الشيخ.

وتابع سفير مصر فى إثيوبيا أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تم التوقيع عليها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تأتى على رأس أولويات العمل القارى.

وشدد على أن السوق الإفريقية سوق واعدة، حيث يقدر عدد سكانها بأكير من مليار نسمة، مبينا أن نسبة الشباب بين عدد سكان القارة كبيرة جدا.