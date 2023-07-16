أستاذ مناخ: كلمة السيسى بقمة «نيباد» تضمنت أهداف التنمية بإفريقيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على قطب أستاذ المناخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة "نيباد"، التى عقدت اليوم الأحد، فى العاصمة الكينية نيروبى، كانت شاملة وتتضمن أهدافا كثيرة خلال الفترة المقبلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من حق إفريقيا تحقيق أهداف تنموية لشعبها ومنها الاقتصاد الأخضر الذى يحتاج تمويلا كبيرا من هذه الدول ونقل التكنولوجيا الحديثة لها. وتابع أن مصر نموذج لدول إفريقية فى تحقيق أهدافها، ولكن يجب على الدول المجاورة المساعدة فى تحقيق الأهداف التنموية، وخصوصا أن الموقع الجغرافى لإفريقيا يتطلب بنية تحتية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية الجديدة، من فيضانات بمناطق، وتصحر بمناطق أخرى، وشدة الحرارة بالعديد من الدول، وذلك يتطلب تمويلا دوليا. وأضاف أن الدول الساحلية والمدن الساحلية بقارة إفريقيا تحتاج بنية تحتية لاستيعاب أمطار غزيرة وتحويل النمو الاقتصادى والمساهمة فى التمويل الدولى لقارة إفريقيا، لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، التى تحدث بسببها وفيات عديدة، وحتى المناطق المتصحرة تحتاج إلى تحلية مياه من البحار الكبيرة.

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