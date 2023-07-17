حجازى يشارك فى اختيار فريق وطنى لتدريبه لتطوير خطة للتعلم مدى الحياة

وأوضح وزير التعليم، ضرورة بناء قدرات فريق وطنى من جهات مختلفة لإعداد مسودة أولية لخطة استراتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة، بما فى ذلك تحديد الأولويات والسياسات عبر القطاعات التى تفضى إلى تحقيق التعلم مدى الحياة.
وأشار الدكتور رضا حجازى، إلى أن اختيار الفريق الوطنى يتضمن عدة معايير منها تقبل العمل من فريق وطنى عقب انتهاء التدريب، لصياغة الاستراتيجية الوطنية بشكل طوعى، وأن يكون لدى المختار سابقة أعمال فى تعليم الكبار أو من أصحاب المصلحة فى مجال تعليم الكبار، والإلمام بفلسفة التعلم مدى الحياة، ألا يزيد العمر على 56 عاما، والإلمام باللغة الإنجليزية للتواصل الميسر، والالتزام الكامل بمتابعة الورشة من تكليفات وتنفيذها
يذكر أن ورشة العمل التفاعلية لممثلى الدول الأعضاء باليونسكو حول تقوية أنظمة التعليم من التعلم مدى الحياة والتى يتم تنظيمها فى الفترة (11 - 22) سبتمبر 2023 عبر الإنترنت.
وتتضمن ورشة العمل محاور عدة موضوعات منها: التعلم مدى الحياة، وسوق العمل، والرقمنة والتعليم، والتغيير الديموغرافى، والبيئة المستدامة والعمل المناخى، والمواطنة العالمية النشطة.
ويتكون الفريق من 12 عضوا من عشرة قطاعات متنوعة وهى: الهيئة العامة لتعليم الكبار، وزارة التربية والتعليم (إدارة مكافحة التسرب التعليمى)، التعليم الفنى، وزارة التضامن الاجتماعى، هيئة الاعتماد والجودة، وزارة التنمية المحلية، الجامعات المصرية وأخيرا المجتمع المدنى.
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