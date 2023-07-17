وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالعام الهجري الجديد 1445 هــ، سائلا الله (عزّ وجلّ) أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.





هذا وقد أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 يوليو 2023م، كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال المشار إليه كل في محافظته.

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