محافظ أسوان يفتتح مهرجان المانجو السنوى فى عامه الثالث على التوالى

جدة - نرمين السيد - افتتح أشرف عطية محافظ أسوان المهرجان السنوي لمانجو أسوان 2023، والذى يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالى، وتستمر فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط المدينة خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فضلًا عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية.





وقد أكد أشرف عطية على إننا نهدف من الإستمرار فى التنظيم السنوى لمهرجان المانجو الأسوانى إلى تحقيق الشهرة الواسعة لهذا المنتج الهام والحيوى، والوصول إلى أعلى براند فى الأسواق المحلية، وأيضًا الدولية، وخاصة فى ظل ما يتميز به المانجو فى أسوان من الحصاد المبكر عن باقى محافظات الجمهورية وذلك نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة وأشار إلى أنه تم إقامة معرض لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية، وخاصة فى ظل تمتع أسوان بوجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان

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