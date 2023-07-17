«إكسترا نيوز» تستطلع آراء المواطنين فى مهرجان العلمين الجديدة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وخلال التقرير، قال أحد المواطنين، إن مدينة العلمين الجديدة هى مدينة فى غاية الجمال، والمناظر فى غاية الروعة، وهى من أحسن المدن على مستوى العالم، وأضافت أخرى، أنها انبهرت بجمال المدينة، لافتة إلى أن الجو جميل والبحر خرافى، والشواطئ المفتوحة كثيرة جدًا.

وتابع أحد المواطنين، أن مهرجان العلمين على أعلى مستوى من التنظيم، وأوضح أحد المقيمين فى مدينة العلمين الجديدة، أن هذا الموسم ننتظره كل فترة.