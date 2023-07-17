قطع المياه عن بعض مناطق الدقهلية اليوم لهذا لسبب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه اليوم الاثنين من الساعة 10 مساء الى الساعة 3 من صباح الثلاثاء، عن عدد من القرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر لإجراء أعمال الصيانة على خط طرد طلمبات المرشحة بمنية النصر.





وأضاف أنه سيتم كذلك قطع المياه غدا الاثنين من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 ظهرا من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لاجراء اعمال قطعية 12 بوصة بشارع محمود صبرى من عبد السلام عارف لربط الاعمال الجديدة بشارع محمد الديب بالمنصورة. جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقارير التى وردت من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى هذا الشأن حيث أوضح التقرير الأول أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة نطاق مركز ومدينة منية النصر خلال المدة المشار اليها تشمل قرى ميت عاصم والنزل والجمال وبرمبال القديمة وبرمبال الجديدة والرياض والكردي.

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