صحيفتان كويتيتان تبرزان تأكيد استعداد مصر تعميق التكامل الاقتصادى الإقليمى

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفتان كويتيتان، صدرتا صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم، ودفع معدلات التنمية فى الدول، بما يسهم فى رفع مستوى معيشة شعوبها.





وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان السيسى يؤكد على تعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم ودفع معدلات التنمية، أن ذلك جاء خلال كلمة الرئيس السيسى أمس فى البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقى الإنمائية (النيباد) فى تعزيز التكامل الإقليمى والقارى تحت مظلة أجندة 2063، وذلك أمام الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى حول "خطط التكامل القارى".

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أهمية استمرار جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية، بما فى ذلك المشروعات ذات الأهمية، ومنها مشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا والطريق البرى الرابط بين القاهرة وكيب تاون.

وأوضحت صحيفة الرأى الكويتية -تحت عنوان السيسى فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى: نسعى إلى تحقيق 5 أهداف خلال قيادة "النيباد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها لوكالة الاتحاد الأفريقى الإنمائية "النيباد"، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهى الأولويات التى سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية الوكالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى أكد أيضا أن "مصر تتولى رئاسة هذا الكيان، فى ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولى والإقليمى، وعلى الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التى تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار فى المسار التنموى لدولنا الإفريقية".