قطع المياه عن مناطق بالمنوفية 6 ساعات اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة قويسنا، وضواحيها من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.





وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. وكان أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر يوليو 2023 م . وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

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