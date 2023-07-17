وزير الرى يستعرض خطة المركز القومى لبحوث المياه (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات، مؤكدا على دور المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف بإعتباره الذراع البحثى للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القرارات الصحيحة بناءا على أسس علمية دقيقة.

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على توفير كل أشكال الدعم للمركز القومى لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.

ووجه بالتنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة فى تطبيق الخطة البحثية للوصول الى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، كما وجه بالاستفادة من كل الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للإستفادة منها فى التعامل مع التحديات الحالية، كما وجه بتشكيل وحدة تسويق وتمويل بالمركز القومى لبحوث المياه.

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التى ستتضمنها الخطة البحثية للمركز فى الفترة المقبلة فى مجالات توفير مصادر مياه غير تقليدية، والإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة، وتوطين واستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الإدارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ واستخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة.

كما تم إستعراض أبرز الدراسات البحثية التى ستتضمنها الخطة البحثية فى مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة، مثل دراسات تقييم الاثر البيئى للمشروعات المائية، وتحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع، وتطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف، وإزالة ورد النيل من القنوات المائية والإستفادة منه، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية، وتقييم وتحديث الاجتياجات المائية للمحاصيل المختلفة، وتقييم خصائص الإدارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية، و تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية، وتحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية فى بحيرات ادكو والمنزلة ومريوط.



كما ستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات فى مجال رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع، وتحسين الاداء الديناميكى للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية، وتطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ وتطوير نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية، وتحديث المرجع الجيوديسى الرأسى لمصر وتقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التى تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسى أو الدبش، ودراسة بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة وإستخدام نواتج تطهير الترع فى اعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الإسترشادية لمعايير وأساليب استخدام هذه النواتج .

وفيما يخص التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، فستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة سبل إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة، وبحث البدائل والتجارب العالمية الناجحة فى مجال إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الأراضى التى تعتمد على الرى الحديث أو الأراضى عالية النفاذية، ودراسة تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف.

وفيما يخص حماية نهر النيل وفرعيه، فستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بتطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية، وتحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه، وتطوير وتأهيل المجرى الملاحى وحركة الرسوبيات.

وفيما يخص تدعيم وصيانة المنشآت المائية، فستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بدراسات تدعيم ورفع كفاءة المنشآت الهيدروليكية، والتصميم الأمثل للقناطر بزيادة كفاءة نقل وتوصيل المياه بالترع الرئيسية، ودراسة ظاهرة الهبوط الأرضى وتأثيره على المنشآت المائية.

وفيما يخص الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، فستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية فى مراقبة وحوكمة المياه الجوفية وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا و الإدارة المثلى لإستخدام أنظمة الرى المحورى خاصة القائمة على المياه الجوفية ووضع برامج التحكم اللازمة لها.