انت الأن تتابع خبر صدر القرار قبل لحظات .. أكثر من 30% زيادة جديدة لأصحاب المعاشات والصرف أول الشهر الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل الزيادات الجديدة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات في الفترة الحالية، حيث أنه بعد الزيادة السنوية التي تم البدء في صرفها في شهر أبريل الماضي، سوف يحصلون على زيادة جديدة في شهر أغسطس القادم تفوق الـ30%.

زيادة المعاشات أكثر من 30%:

في هذا السياق تبدأ اتحاد نقابات المهن الطبية بداية من يوم 9 أغسطس القادم في صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات من أعضاء نقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين بنسبة تصل 35% هي الأكبر في تاريخ الاتحاد، حيث أنها تعتبر الزيادة الثانية للمجلس الذي يتولي إدارة النقابة لحالي بعد كانت 900 جنيه مصري ثم زادت إلي 1000 جنيه أي بنسبة 25%.

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية أن عملية صرف الزيادة الجديد سوف تستمر حتي يوم 10 من الشهر الجديد، والتي سيتم صرفها عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيرة أن قيمة الزيادة سوف تقدر بـ350 جنيه حيث أنها زادت من 1000 جنيه إلي 1350 جنيه.

زيادة معاشات شهر أغسطس 2023:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بقيمة تتراوح ما بين 175 جنيه إلي 1635 جنيه بداية من شهر أبريل الماضي ويتم صرفها للشهر الخامس على التوالي مع مستحقات الشهر القادم لجميع المستفيدين دون أي تميز أو استثناء،

في هذا السياق أكدت وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات أنه هذه هي الزيادة الوحيدة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات في العام الجاري ، وأن ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن صرف زيادة جديدة هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

تبكير صرف معاشات شهر أغسطس 2023:

وأوضحت التضامن و التأمينات أنه لن يتم أيضاً تبكير موعد صرف معاشات أغسطس حيث أنه وال أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتي الآن يقضي ذك، مما يشير إلي أن المستحقات سوف تصرف في موعدها المعتاد.