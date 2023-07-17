انت الأن تتابع خبر درجة الحرارة اليوم الاثنين 17 يوليو.. الارتفاع يصل إلي 40 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجة الحرارة اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، وأكدت على استمرار ارتفاع الحرارة لينتشر طقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الصباح في كل الأنحاء، وشديد الحرارة رطب في النهار على القاهرة والوجه البحري وكل السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية معتدل ورطب في الليل على كل الأنحاء.
حالة الطقس اليوم الاثنين بكل المحافظات
وأرجحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين نشاط الرياح على العديد من المناطق المحددة، ويستمر ارتفاع نسب الرطوبة، وانتشرت الشبورة المائية في الصباح على العديد من الطرق التي تؤدي من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.
درجة الحرارة اليوم الاثنين 17 يوليو
وبعدما كشفنا عن حالة الطقس في جميع المحافظات، سوف نقدم لكم درجة الحرارة اليوم لأنها من الأشياء التي يريد أن يعرفها الكثيرين بشكل مستمر، وهي تأتي كما يلي:
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 39
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 26 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 26 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 26 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 39
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 40
- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 26 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 44
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 43
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 44
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 43
- درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 43