انت الأن تتابع خبر درجة الحرارة اليوم الاثنين 17 يوليو.. الارتفاع يصل إلي 40 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجة الحرارة اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، وأكدت على استمرار ارتفاع الحرارة لينتشر طقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الصباح في كل الأنحاء، وشديد الحرارة رطب في النهار على القاهرة والوجه البحري وكل السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية معتدل ورطب في الليل على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الاثنين بكل المحافظات

وأرجحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين نشاط الرياح على العديد من المناطق المحددة، ويستمر ارتفاع نسب الرطوبة، وانتشرت الشبورة المائية في الصباح على العديد من الطرق التي تؤدي من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

درجة الحرارة اليوم الاثنين 17 يوليو

وبعدما كشفنا عن حالة الطقس في جميع المحافظات، سوف نقدم لكم درجة الحرارة اليوم لأنها من الأشياء التي يريد أن يعرفها الكثيرين بشكل مستمر، وهي تأتي كما يلي: