انت الأن تتابع خبر صدمة لربات البيوت بشأن الزيادة الجديدة .. سعر البصل اليوم الأثنين 17 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقت سيدات المنازل صدمة قبل قليل بشأن سعر البصل اليوم الأثنين 17 يوليو الجار، وذلك بعد استقراره على مدار اليومين الماضيين، تلك هي المعلومات التي كشفت عنها بورصة الأسعار الخاصة ببوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سعر كيلو البصل اليوم :

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية نشرتها اليومية قبل قليل أنه هناك حالة من الزيادةة الجديدة في سعر كيلو البصل في أسواق المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، كما كشفت عن عدد من الأنواع الأخري في الخضروات والفاكهة والتي سوف نقوم بالكشف عنها في التقرير التالي.

سعر البصل اليوم الأثنين 17 يوليو 2023:

تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور 9 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

سعر طن البصل اليوم الأثنين 17 يوليو 2023 :

بلع سعر طن البصل بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي 10 آلاف جنيه .

سجل سعر طن البصل الأبيض يسلم للتصدير خلال تعاملات اليوم بـ14 ألف جنيه للطن.

أسعار الخضروات اليوم الأثنين 17 يوليو:

سعر كيلو الطماطم يبلغ 4.75 جنيه، بارتفاع 25 قرشا

سعر كيلو البطاطس 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين

سعر كيلو الفاصوليا 17 جنيها،

سعر كيلو الباذنجان البلدي 4.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 11 جنيها،

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا

سعر كيلو الخيار الصوب9 جنيهات، بارتفاع جنيه

سعر كيلو الخيار البلدي6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

بلع سعر كيلو ورق العنب ما يقارب 25 جنيها، يتراجع إلي 19 جنيه في بعض الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم الأثنين 17 يوليو:

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 7 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي 28 جنيها

بلغ سعر كيلو البطيخ 18 جنيها