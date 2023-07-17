انت الأن تتابع خبر تراجع فرح المصريين قبل قليل .. أسعار اللحوم اليوم الأثنين 17 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن تسجيل تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم الأثنين 17 يوليو الجاري، لدي مختلف محلات الجزارة المنتشرة في جمهورية مصر العربية

سعر كيلو اللحمة اليوم:

وأكدن بورصة الأسعار المصرية الصادرة عن البوابة ، أن هناك تراجع طفيف في أسعار اللحوم اليوم في عدد من الأصناف والقطعية سواء كانت الطازجة أو البتلو أو غيرها

أسعار اللحوم اليوم الأثنين 17 يوليو :

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 240 و300 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي وصل إلي 306.74 جنيه، بانخفاض 29 قرشا

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 215 و 230 جنيه للكيلو،

4- سعر كيلو اللحمة الضأن من 250 وحتى 310 جنيه جنيه حسب القطعية.

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيه إلى 280 جنيه

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160- 210 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 270 إلى 380 جنيه للكيلو

8- سعر كيلو الكبدة 250 جنيه إلى 300 للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين :

1- سعر كيلو اللحمة السوداني يبلغ 195 جنيها للكيلو.

2- سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيه و190جنيها للكيلو.

3- سعر كيلو اللحمة البلدي يبلغ 260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم:

وتسببت الحرب السودانية القادمة في الفترة الحالية والتي دخلت شهرها الرابع في أزمة في مصر خلال الفترة الماضية مما دعي الحكومة المصرية إلي تنويع مصادر الحصول عليها حيث بدأت في استيراد اللحوم من الهند والسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا، الأمر الذي أدي إلي وفرة كبيرة في كميات اللحوم الموجودة في الأسواق وانخفاض أسعارها خلال فترة عيد الأضحي وحالياً،