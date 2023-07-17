«البيئة» تدعم 11 مشروع تخرج لطلاب كليات الإعلام

جدة - نرمين السيد - قدمت وزارة البيئة، الرعاية الشرفية والدعم الفنى لمشروعات تخرج طلاب كل من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمعهد الدولى للإعلام بأكاديمية الشروق، وقسم الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب جامعة حلوان، والبالغ عددها 11 مشروعا.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتبنى الوزارة للمشروعات البيئية وتقديم الدعم الفنى للطلاب.

وشاركت وزارة البيئة فى تحكيم 9 مشروعات منها استعدادا لتكريمهم واختيار المناسب منها لتبنيها، حيث تشكلت لجنة التحكيم من نهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية والدكتورة رحاب يوسف مدير عام الثقافة والتوعية وإنجى صبرى إخصائى توعية وبالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب وبحضور الدكتورة دليلة مختار، رئيس المجلس والدكتور وائل الطناحى، أمين عام المجلس، والدكتور محمد ربيع رئيس لجنة البيئة بالمجلس ونخبة من أساتذة كليات الإعلام وجرى عرض المشروعات وذلك بالمركز الثقافى البيئى (بيت القاهرة)، وتقييم المشروعات من الجانب البيئى والإعلامى.

وتناول تقييم المشاريع من الجانب البيئى عدة جوانب منها مدى استدامة المشروع من حيث إستخدام الطاقة المتجددة وتطبيقات الإقتصاد الدوار لخفض الإنبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، ومدى استخدام المشروع للتطبيقات التكنولوجية (الهاتف المحمول-الويب- إنترنت الأشياء -الذكاء الإصطناعى-معالجة البيانات وغيرها، ومدى دعم المشروع للخدمات البيئية فى المجتمع، واتخاذ خطوات فعلية لتحقيق ذلك على أرض الواقع ومدى إفادة المشروع للمجتمع بشكل مباشر، ومدى إلقاء المشروع الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة فى المجال البيئى والمساهمة فى طرح حلول للقضايا البيئية ذات الأولوية على الساحة المحلية والدولية، إضافة إلى التمكين وتكافؤ الفرص: (مخصص لمشروعات المرأة) لتعزيز دور المرأة فى الإنتقال للإقتصاد الأخضر وبناء قدرات المرأة البيئية.

وتناول الجانب الإعلامى بحث آراء الجمهور بشأن موضوع الحملة وتحليل النتائج بشكل دقيق، ووضوح أهداف الحملة وقابليتها للقياس، وتحديد الجمهور المستهدف بشكل صحيح، والابداع فى تصميم شعار ولوجو الحملة، ومهارات العرض والتقديم، وتنفيذ أحداث خاصة كالندوات أو تصميم مطبوعات- إدارة الوسائل الرقمية كصفحة للحملة عبر الفيسبوك أو موقع الكترونى أو صفحة عبر الانستجرام -النشر والتغطية الاعلامية - الاستعانة بمشاهير لدعم الحملة.

ومن المشروعات التى تم تحكيمها مشروع (ريبيت) ويهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل على إعادة استخدام كل ما هو متاح فى منازلهم، ومشروع (بديل) ويهدف إلى توعية المواطنين بالهيدروجين الاخضر والترويج لأهمية التحول له كوقود بديل نظيف ومستدام وصديق للبيئة، ومشروع green drive والذى يستهدف التوعية بأهمية السيارات الكهربائية فى المحافظة على البيئة، ومشروع RISKO: ويرتكز على الترويج لسياحة المغامرات وهى نوع من أنواع السياحات المستحدثة فى مصر، ومرتبطة بمجموعة من الرياضات، ومشروع (كونها) وهى حملة توعوية تهدف إلى توعية الناس عن تأثير التغيرات المناخية على المرأة.

مشروع "زاد" ويستهدف زيادة الوعى لدى الافراد بأهمية الحد من هدر الغذاء ونشرثقافة الامن الغذائى والتغذية، ومشروع ديسوان:هى حملة تسويقية تهدف إلى رفع الوعى حول السياحة المستدامة فى أسوان والترويج للمدينة كوجهة سفر بيئية جديدة، ومشروع القافة 96: وتهدف إلى نشر الوعى بالسياحة البيئية وزيارة الأماكن السياحية والترويجية فى مصر وشعارها "لسه فيها أكتر"، ومشروع "بحارة" ويهدف إلى إبراز دور الصيادين فى السواحل وأهمية نظافة الشواطئ وأضرار إلقاء القمامة على السواحل على مصدر رزق الصيادين.

وجرى عرض المشروعات ومناقشتها من قبل لجنة التحكيم مع التركيز على مدى إرتباط المشروعات بالقضايا البيئية المعاصرة وطريقة تناول تلك القضايا إعلاميا، وسوف يتم إعلان المراكز الثلاثة الفائزة أثناء إحتفال تكريم المشروعات، كما أثنت اللجنة على دور وزارة البيئة فى تبنى أفكار الطلاب والشباب ودعمها الدائم لها.