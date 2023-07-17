رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1445 هجرية.





وعبر الدكتور مصطفى مدبولى، فى برقيته، عن أطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذه المناسبة العطرة التى كانت ولا تزال تمثل رمزا لتجسيد معانى الصبر والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامى الحنيف، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والطمأنينة. وعاهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية بمواصلة الحكومة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لتحقيق التنمية الشاملة فى كل أرجاء الجمهورية؛ حتى يتحقق للشعب المصرى العظيم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار.

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