رؤية مصر للتعامل مع التحديات المناخية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى، رؤية مصر، بشأن المحاور التى يتعين التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التغيرات المناخية، خلال قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بالعاصمة الكينية نيروبى، خلال مناقشة البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق "الفرص والتحديات للتكامل القارى".





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، تفاصيل الرؤية التى قدمها الرئيس السيسى، خلال كلمته فى القمة، وهى كالتالى: وأعرب الرئيس السيسى عن ثقته فى أن القمة المقبلة فى دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون خطوة ملموسة فى المسار المُنصف والعادل لحماية الكوكب من التداعيات الكارثية لتغير المناخ، معرباً عن التطلع إلى التعاون مع القادة حتى تستمر الدول الأفريقية والدول النامية فى توجيه الأجندة الدولية باتجاه تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التحدى الوجودى، الذى يمثله تغير المناخ.

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