الأحمال الكهربائية تصل لأول مرة إلى أقصى استهلاك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الكهرباء، أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربائى خلال ساعة الذروة: 34650 ميجاوات وذلك لأول مرة، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة: 44900 ميجاوات، فيما بلغ احتياطي القدرات الكهربائية: 9800 ميجاوات.

ويستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية؛ إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

ويتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ التوجيهات أولا بأول مع التشديد على سرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وتطبيق "طوارئ الكهرباء" الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.