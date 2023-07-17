افتتاح معرض عن آثار مدينة قنتير فى المتحف المصرى بالتحرير

جدة - نرمين السيد - وحضر الافتتاح الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عبدالحليم، مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى السابق، والدكتور ديتريش راو، مدير المعهد الآثار الألمانى بالقاهرة، والملحق الثقافى الألمانى وعدد من مديرى المعاهد الأثرية الأجنبية بمصر وأساتذة كلية الآثار بالجامعات المصرية.



وخلال كلمته التى ألقاها احتفالا بهذه المناسبة أعرب الدكتور مصطفى وزيرى، عن سعادته بإقامة هذا المعرض والذى يعد أحد أوجه التعاون المشترك بين المتحف ودولة ألمانيا والذى يمتد لسنوات طويلة فى عدد من مجالات العمل الأثرى والمتحفى.



وقال إن المعرض هو رسالة مهمة بأن مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ، وأنه يعمل بمصر 250 بعثة أثرية من 25 دولة أجنبية فى عدد من محافظات مصر، فهى حاضنة للتاريخ والحفائر والاكتشافات الأثرية.



وأضاف أن المعرض يضم عدد من القطع الأثرية من اكتشافات مدينة قنتير، وعدد آخر من مخازن مدينة صان الحجر بالشرقية، التى سيقوم المتحف بتنظيم مكان عرض دائم لها بعد انتهاء مدة المعرض المقررة.



فيما أعرب السفير فرانك هارتمان، عن سعادته بافتتاح هذا المعرض، مثمنا الجهود المبذول من فريق عمل المتحف المصرى لخروج المعرض بالشكل اللائق، مستعرضا، خلال كلمته، تاريخ الحفائر بمدينة قنتير والتى بدأت منذ عام 1980 بواسطة متحف رومر-بيليزيوس بألمانيا بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار.



كما ثمن الدكتور ديتريش راو، مدير المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة، دور المصريين فى أعمال الحفائر بمدينة قنتير، وكذلك عمال الموقع الأثرى والذين ساهموا بشكل كبير فى نجاح أعمال الحفائر.

وأورد أن أوجه التعاون بين مصر والمانيا فى مجال العمل الأثرى لم تقتصر فقط على أعمال الحفائر، وإنما تشمل كذلك تبادل الخبرات بين الجانبين، وبناء القدرات وغيرها من أوجه التعاون التى تعمل على إثراء العمل الأثرى بين البلدين.

وبدوره أوضح مؤمن عثمان أن المعرض يضم 250 قطعة أثرية من مكتشفات مدينة قنتير، كما يستعرض تاريخ الحفائر بها، التى بدأها عالمان الآثار محمود حمزة ولبيب حبشى ثم استكملها متحف رومر-بيلزيوس بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار.

وشدد على الدور الكبير والمسؤولية الكبيرة التى تقع على عاتق متخصصى علم المصريات والمؤسسات المعنية لزيادة الوعى بالحفاظ على هذا التراث الثقافى للأجيال القادمة.

ومن ناحيته، قال الدكتور على عبدالحليم، إن المعرض يضم أيضا تماثيل ونقوش للملوك الأوائل من عصر الرعامسة مثل الملك سيتى الأول والملك رمسيس الثانى، بالإضافة إلى عناصر معمارية وقطع آثرية توضح مظاهر الحياة اليومية داخل تلك المدينة الهامة، فضلا عن مكتشفات كل من علماء الآثار الذين أجروا حفائر بهذا المكان.

ونوه بأن المعرض سيقام فى الفترة ما بين 16 يوليو إلى 16 أكتوبر 2023م، بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضى بالمتحف المصرى بالقاهرة، ويجرى استقبال زائريه خلال مواعيد العمل الرسمية للمتحف.