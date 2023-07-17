وزير التربية والتعليم يشهد احتفال تخريج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 12:29 مساءً - الدكتور رضا حجازى: نعد أبناءنا للمستقبل بامتلاك المهارات الحياتية من مواهب وبناء شخصية وتحمل مسئولية

هذا النموذج التعليمي يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ بتخريج دفعات من الطلاب قادين على التنافسية

الوزارة تسعى للتوسع في أعداد مدارس النيل المصرية .. وهذا النوع من التعليم يحقق نواتج تعلم ونمو شامل وقدرات ذهنية ومهارات متميزة

مدارس النيل تطبق المناهج المصرية بمعايير دولية تراعي الهوية المصرية في جميع مصادرها وموادها وثقافاتها

نشجع أصحاب المدارس الخاصة الناشيونال لغات على فتح فصول مدارس النيل بعد الاعتماد والموافقة من وحدة النيل بالوزارة

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، واللواء محمد سامى رئيس صندوق دعم المشروعات التعليمية، المهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة أماني الفار مدير وحدة شهادة النيل الدولية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ومحمد عبد الهادى رئيس المعاهد القومية، وعدد من قيادات الوزارة، وأولياء أمور الطلاب، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المدارس الخاصة، والعاملون بمنظومة النيل التعليمية.

وقال الدكتور رضا حجازي في كلمته: "إن ما شاهده اليوم من أداء الطلاب يعكس دور الوزارة في التأكيد على بناء الشخصية والتعلم وليس فقط جمع الدرجات، وقد حققت مدارس النيل هذا الهدف"، مشيرًا إلى أننا نعد أبناءنا للمستقبل بامتلاك المهارات الحياتية من مواهب وبناء شخصية وتحمل مسئولية، مضيفا أن هذا النموذج التعليمي يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ بتخريج دفعات من الطلاب قادين على التنافسية.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذه المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في أعدادها، كما أن القيادة السياسية تشجع هذا النوع من التعليم الذي يحقق نواتج تعلم ونمو شامل وقدرات ذهنية ومهارات متميزة، والذي يجعلنا نفتخر بهذه النوعية من التعليم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن مدارس النيل تطبق المناهج المصرية بمعايير دولية تراعي الهوية المصرية في جميع مصادرها وموادها وثقافاتها، وهذا يعد من أحد التحديات الهامة، وتمنح شهادة مصرية دولية يجب أن نروج لها داخل وخارج مصر، موضحًا أن الوزارة لديها الآن ١٤ مدرسة وتسعى للتوسع في هذه المدارس.

وتابع الوزير: "نشجع أصحاب المدارس الخاصة، الناشيونال لغات على فتح فصول مدارس النيل من الآن بعد الاعتماد أو الموافقة من وحدة النيل بوزارة التربية والتعليم".

واختتم الوزير كلمته بالشكر والتقدير لكافة القائمين على منظومة مدارس النيل الدولية، موجها الشكر للطلاب ووحدة النيل، وشركة مصر التعليمية، وجميع القائمين على هذا المنتج المتميز الذى نعتز به ، وثمن الوزير رؤيتهم الصداقة فى هذا الاطار وحرصهم الحقيقى على الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب فى تلك المدارس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل الشركاء فى نجاح هذه المنظومة.

وهنأ الوزير الطلاب خريجى مدارس النيل الدولية، متمنيا لهم التوفيق فى دراستهم الجامعية والبحثية، وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات البحث العلمى ومهارات التفكير الناقد والإبداعي.

كما حث الوزير الطلاب بأن يدرسوا ما يحبونه، وطالب اولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على دراسة ما يفضلوه حتى يتحقق التميز والإبداع والقدرة على التنافسية.

ومن جانبه، قال العميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة: "إننا نحتفل اليوم بتخريج الدفعة السابعة من أبنائنا طلاب وطالبات مدارس النيل المصرية الدولية والتى تُعَد فخرا لكل المصرين"، مشيرا إلى أن تلك المدارس بدأت منذ عام 2010 برعاية مباشرة من القيادات السياسية والحكومية على مر السنوات إيمانا بأن هذه المدارس تقدم نظاما تعليميا دوليا متكاملا يؤهل الطالب لسوق العمل، ويثقل مهاراته ويحفز ملكاته الفكرية على البحث والاستقراء والتعلم الذاتى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، أنه توالى بعد ذلك إنشاء تلك النوعية من المدارس التى تطبق نظام شهادة النيل المصرية الدولية لنفخر اليوم بأننا قد بلغ عددها 14 مدرسة منتشرة فى ربوع مصر تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى وحدة شهادة النيل الدولية والتى تتولى تدريب الكوادر التعليمية فى تلك المدارس وتمدهم بالمناهج وبكل عناصر النظام التعليمى وتقوم بمتابعة الاداء ورفعِه وكذلك امداد المدارس بالاختبارات على اختلاف اشكالهِا.

وقدم العميد طارق الباز كل التحية والتقدير للداعم الأكبر للمنظومة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقيادات الحكومة المصرية كلاً على اختلاف موقعه في تضافر جهودهم من أجل هدف واحد وهو الإرتقاء بالمنظومة والتوسع فى المدارس داخلياً وخارجياً.

وتضمن الحفل فيديو وثائقى لمراحل تطور مشروع مدارس النيل، بالإضافة إلى فقرات فنية، فقرة غنائية وطنية قدمها عدد من الطلاب، وعرض باليه، وعزف بيانو، كما تضمن الحفل كلمة لخريجي دفعة ٢٠٢٣، وكلمة لخريجي الدفعات السابقة، ومراسم تسليم الوشاح، وتسليم شهادات التخرج للطلاب، كما تم تسليم درع مدارس النيل المصرية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.