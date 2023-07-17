وزير الداخلية يهنيء الرئيس السيسي وقيادات الدولة بالعام الهجري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 12:30 مساءً - بعث محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتـاح السيسى.. رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء بها:-

فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات.. وبمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد.

ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم.. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء.. يواصل فيه الشعب المصرى العظيم التكاتف صفاً واحداً خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والإزدهار.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء.

كما بعث محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى - رئيــس مجلس النواب.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء بها:-

بمناسبة الإحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هـ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.

إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء.. ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال.. تلك التعاليم والقيم التى تعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء.

ونحن فى هيئة الشرطة إذ نمضى بعزيمة لا تلين لتأمين حاضر أمتنا وسعيها نحو التقدم والنماء.. لنرجو لمسيرة سيادتكم الوطنية دوام التوفيق والسداد.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.

كما بعث محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة

إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيــس مجلس الشيوخ.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ..جاء بها:-

بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم وللسادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر.. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. ونحن إذ نستقى من تلك المناسبة المباركة خطوات النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم فى ترسيخ ثوابت الدولة لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة مسيرة العمل الوطنى والإرتقاء بمعدلات الأداء.

حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمان

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.

كما بعث / محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة للسيد الدكتور/مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هــ أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

ونحن نستوحى من هذه المناسبة قيم التضحية والعطاء والفداء لتأسيس ركائز دولة الحق والخير والوسطية والنماء.. نبتهل إلى المولى تعالى أن يسدد جهود المخلصين لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من النجاحات ليتحقق للشعب المصرى العظيم طموحاته فى غدٍ مفعم بالإزدهار والرخاء.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وكلل بالنجاح خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.

كما بعث / محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هــ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات.

وكـل عــام وفضيلتكم بخــير،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

كما بعث / محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة للسيد الفريق أول/ محمــد زكــــى - القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى

الجديد 1445 هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية.. فإننا ندعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خطاه لترسيخ دعائم الإستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.

كما بعث السيد/ محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة للسيد

الفريق/ أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلـص التهـانـى وأسـمى الأمـانى.. متمنيـن لكم مزيــداً مـن الرفعــة والتقــدم.

حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة وأدامها درعاً قوياً يزود عن وطننا الغالى بكل شجاعة وقوة ، وكلل جهودكم بالنجــاح.

وكل عـــام وسيادتكم بخـــير.

كما بعث / محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى

الجديد 1445 هـ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكـل عــام وأنتم بخــير،،

كما بعث /محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقى علام - مفتى جمهــورية مصر العربية.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء بها:-

يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى

الجديد 1445 هـ أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات.

وكل عـــــــام وأنتم بخـــــير،

كما بعث / محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.. جاء بها:-

يسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن أبعث

إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.

إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب تلك الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم فى هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى

المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمناً وسلاماً للبشرية على مر العصور.. وتدفعنا نحو الإلتزام والتحلى بها فى سبيل الإرتقاء بمسيرة العمل الوطنى وبلوغها لأهدافها بجودة وإتقان.

حفظ الله مصر.. ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية.. وكـل عـام وأنتـم جميعــاً بخيــر.