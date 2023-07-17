التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار بحدائق القبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 12:30 مساءً - في تحرك فوري وعاجل أعلن التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وأعلن التحالف عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيهًا لأسرة المتوفي ، كما أعلن صرف ٢٥ ألف جنيهًا لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.

وعلي الفور انتشر متطوعي التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار بمحافظة القاهرة.

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرين بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.