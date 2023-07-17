صناع الخير: قانون التحالف الوطني قفزة نوعية نحو دور ريادي للعمل الأهلي المصري في بناء الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 12:30 مساءً - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الذى أقره مجلس النواب بشكل نهائى مؤخرا يعد قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات فى بناء الجمهورية الجديدة كما يراها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أن القانون وبشكله النهائى وما حواه من 24 مادة يلبى طموح المجتمع المدنى التنموي المصري فى جانب تكوين مظلة كبرى له تدعم تعظيم جهوده وإجادة الاستفادة من امكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع خدماته كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الأهداف القومية الكبري.

وأشار زمزم إلى أن المجتمع المدنى التنموي المصري رغم ما امتلكه من قدرات وامكانيات إلا أنه كان يعانى من العمل وفق آلية الجزر المنعزلة فلا يوجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كافة مكوناته لتحقيق الأهداف القومية الكبرى ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ليلبي احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات إلى كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد.

وأوضح زمزم أن نص القانون فى مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته نقطة قوة كبرى ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الانجازات والخدمات.

وأضاف زمزم أن القانون فى مادته الثالثة يلفت النظر ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم أعداد أكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين فى كل مجالات عمل التحالف وتحقيقا لأهدافه فى التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.