جدة - نرمين السيد - التحالف، قرر صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و25 ألف جنيه لكل مصاب. وانتشر متطوعو التحالف الوطنى بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابى العقار المنهار. وكان 5 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب آخرون، بسبب انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطنى يصرف تعويضات عاجلة لمتضررى عقار حدائق القبة المنهار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.