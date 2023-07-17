أمين سر التحالف الوطنى: هدفنا التنسيق بين الجمعيات الأهلية وخدمة المواطن

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطنى، اليوم الإثنين، تجربة التحالف تنموية فى الأساس هدفها التنسيق بين الجمعيات الأهلية وتعبئة الجهود لخدمة المواطن عبر برامج تتماشى مع تلك التى تعمل عليها الدولة.





وأضافت فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الهدف تغيير حياة المواطنيين للأفضل عبر الجمعيات العريقة التى تعمل فى مصر، خصوصا العريقة التى بدأت أعمالها قبل 50 عامًا وأيضا الحديثة.

وذكرت أنه فى الماضى وقبل التحالف كان هناك تكرار فى تقديم الخدمة للمواطنين من قبل بعض الجمعيات، أو أن منطقة تسفيد وأخرى لا، وكان لا بد مكن وجود آلية لتكامل البرامج بين الجمعيات، بحيث يكون هناك تغييرا على حياة المواطن.

وأردفت: "على سبيل المثال إذا قدمت جميعة خدمة لمنطقة ما فى التكامل الغذائى تدخل الأخرى للدعم الصحى، وأخرى لسداد ديون الغارمين، وبهذا يحس المواطن بجودة الخدمة، وترتفع نسبة الرضا لديه".