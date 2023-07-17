وأضافت فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الهدف تغيير حياة المواطنيين للأفضل عبر الجمعيات العريقة التى تعمل فى مصر، خصوصا العريقة التى بدأت أعمالها قبل 50 عامًا وأيضا الحديثة.
وذكرت أنه فى الماضى وقبل التحالف كان هناك تكرار فى تقديم الخدمة للمواطنين من قبل بعض الجمعيات، أو أن منطقة تسفيد وأخرى لا، وكان لا بد مكن وجود آلية لتكامل البرامج بين الجمعيات، بحيث يكون هناك تغييرا على حياة المواطن.
وأردفت: "على سبيل المثال إذا قدمت جميعة خدمة لمنطقة ما فى التكامل الغذائى تدخل الأخرى للدعم الصحى، وأخرى لسداد ديون الغارمين، وبهذا يحس المواطن بجودة الخدمة، وترتفع نسبة الرضا لديه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين سر التحالف الوطنى: هدفنا التنسيق بين الجمعيات الأهلية وخدمة المواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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