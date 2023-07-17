رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء فى نص برقية التهنئة: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم مناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، لأعرب لسيادتكم عن خالص التهانى وأصدق الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، سائلا الله - جلت قدرته - أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادتكم ووطننا الغالى، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .. وكل عام وسيادتكم بخير".

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