الأنبا فيلوباتير يرسم 25 شماسا فى أبوقرقاص

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء بعزبة السوق بقرية الخيارى التابعة للإيبارشية.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء بعزبة السوق بقرية الخيارى التابعة للإيبارشية. وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 25 من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة فى رتبة مرتل. وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "أسباب العثرة".

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