رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة عن السنة المالية الماضية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض جهود الجهاز عن السنة المالية الماضية.





واستهل الدكتور محمود ممتاز، العرض بالإشارة إلى دور الجهاز فى إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى قيام الجهاز باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة فى القطاعات والأسواق المختلفة، تتضمن قطاع الأنشطة العقارية صاحب النصيب الأكبر من تلك القرارات، وقطاع الأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والبترول والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والتأمين، والسياحة، وغيرها من القطاعات والأسواق.

كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز فى دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، موضحا الجهود المبذولة فى عملية إبداء الرأى بشأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة.

وأوضح أن الجهاز يعمل على نشر ثقافة المنافسة من خلال ورش العمل المتخصصة فى التوعية بمكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية، والتوعية بتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وكذا توعية مجتمع رجال الأعمال حول التوافق مع قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة بين فئات الأكاديميين.

وعرض ممتاز جانبا لمشاركات الجهاز فى مختلف المشروعات والمبادرات الدولية المعنية بالمنافسة، موضحا أن الجهاز قد شارك فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وشبكة المنافسة الدولية ICN، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وشبكة المنافسة العربية، وكذا منظمة الكوميسا COMESA، وأيضا منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، والمنظمة الأفريقية الثلاثية، خلال السنة المالية الماضية.

وتناول رئيس الجهاز الجوانب المختلفة لمؤشر الحياد التنافسى، وأهدافه، والمبادئ المتعلقة به، وكذا الاستخدامات المتوقعة للمؤشر من حيث رسم خريطة لوضع الحياد التنافسى فى الأسواق وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا تحديد أولويات سياسة الحياد التنافسى بالنسبة للقطاع.

كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أيضا إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة فى قطاع الزى المدرسى، لافتا إلى مبادرة الجهاز بفحص قطاع الزى المدرسى فى مصر، وكذا قيام الجهاز بعمل استبيان للمدارس لحصر الممارسات التى تحدث فى قطاع الزى المدرسى، والذى شمل المدارس الرسمية والخاصة والدولية فى محافظتى القاهرة والجيزة، وبناء عليه قام الجهاز بإعداد الارشادات بهدف مساعدة المدارس، وأولياء الأمور، والشركات العاملة بالسوق على فهم الفوائد التى تعود عليهم من وجود المنافسة فى مراحل انتاج وبيع الزى المدرسى، ووضع ضوابط للأشخاص العاملة بهذا القطاع فيما يتعلق بأهم الممارسات التى تم رصدها وبيان مدى مخالفتها لقانون حماية المنافسة.