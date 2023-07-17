مدير «صناع الحياة»: التحالف الوطنى منح الجمعيات الأهلية القوة

جدة - نرمين السيد - وأكد أن الجمعيات الأهلية داخل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تقدم خدمات كبرى على مستوى الجمهورية يما يخدم المواطن فى المقام الأول، مشيرا إلى أن الكيان بات يضم 34 جمعية، ويحظى بدعم كامل من الدولة والقيادة السياسية.
وذكر أن مؤسسة صناع الحياة وسعت قاعدة البيانات لديها بعد الانضمام للتحالف، مردفا: "أصبح هناك تنسيق فى تقديم الخدمة، وباتت توزع بشكل عاجل، بحيث لا يوجد شخص يأخذ أكثر من مرة، وشخص لا يأخذ مساعدات إطلاقا".
وأشار إلى ن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ساعد فى أن تستفيد الجمعيات الأهلية المشاركة من نقاط القوى لدى كل جمعية، وبالتالى تقديم خدمة مميزة للمواطن.
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