خالد عبد الغفار يؤكد تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف الخدمات الصحية بالصعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده المستشفى ضمن جولته الميدانية اليوم الإثنين، لمحافظتى قنا والأقصر، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه أشرف الداودى محافظ قنا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى اطلاع الوزير على الموقف التنفيذى للأعمال، حيث تم الانتهاء من 80٪؜ من الأعمال بمبنى المستشفى والتى تتضمن إحلاله وتجديده.

وتابع "عبدالغفار" أن المستشفى تبلغ طاقتها الاستيعابية 173 سريرا ـ (استقبال وطوارئ، عزل، داخلى، افاقات وتحضير، رعاية مركزة) ـ و5 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالى محافظة قنا.

واستكمل الوزير جولته بالمرور على وحدة طب أسرة فاو بحرى والتى من المقرر أن تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى تم الانتهاء من 90 ٪؜ من الأعمال الإنشائية الخاصة بها، حيث وجه الوزير بسرعة تشغيلها بنهاية شهر يوليو الجارى.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد أعمال حملة 100 يوم صحة بقرية الحمدية التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، للاطمئنان على معدل ترددات المرضى وتلقيهم الخدمات اللازمة من الكشف والتشخيص والعلاج.

وحرص الوزير على التحدث للمواطنين المترددين على الحملة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتكثيف الخدمات الصحية لأهالى محافظات صعيد مصر.

وأضاف أن الوزير تفقد نقطة إسعاف دشنا بالمحافظة، والتى تم إنشاؤها حديثاً بتمركز سيارتين إسعاف، لافتاً إلى أن مركز دشنا يضم 5 نقاط إسعاف (3 إنشاء جديد، 2 تطوير) بطاقة 7 سيارات إسعاف مجهزين بأحدث التجهيزات، فضلاً عن ربطهم بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتى تتضمن تحديد موقع المتصل آلياً فور تلقى البلاغ وتوجيه أقرب سيارة إسعاف من موقعه الجغرافى لنقله لأقرب مستشفى فى فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة فى مختلف القطاعات.

ورافق الوزير الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور راجى تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا.