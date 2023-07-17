وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بمناسبة العام الهجرى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية : فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات، وبمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء، يواصل فيه الشعب المصرى العظيم التكاتف صفًا واحدًا خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والإزدهار وحفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى - رئيــس مجلس النواب بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ.

وجاء بها: بمناسبة الاحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هـ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.

وقال: إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء .. ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والاعتدال.. تلك التعاليم والقيم التى تعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء.. ونحن فى هيئة الشرطة إذ نمضى بعزيمة لا تلين لتأمين حاضر أمتنا وسعيها نحو التقدم والنماء .. لنرجو لمسيرة سيادتكم الوطنية دوام التوفيق والسداد.



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيــس مجلس الشيوخ .. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

وجاء بها: بمناسـبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم وللسادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر.. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. ونحن إذ نستقى من تلك المناسبة المباركة خطوات النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم فى ترسيخ ثوابت الدولة لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة مسيرة العمل الوطنى والإرتقاء بمعدلات الأداء.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

وجاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هــ أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد وونحن نستوحى من هذه المناسبة قيم التضحية والعطاء والفداء لتأسيس ركائز دولة الحق والخير والوسطية والنماء .. نبتهل إلى المولى تعالى أن يسدد جهود المخلصين لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من النجاحات ليتحقق للشعب المصرى العظيم طموحاته فى غدٍ مفعم بالإزدهار والرخاء.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

وجاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هــ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعيًا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات.

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

وجاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

وقال: إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية.. فإننا ندعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خطاه لترسيخ دعائم الإستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان.

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة الفريق أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

وجاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلـص التهـانـى وأسـمى الأمـانى.. متمنيـن لكم مزيــدًا مـن الرفعــة والتقــدم.

حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة وأدامها درعًا قويًا يزود عنوطننا الغالى بكل شجاعة وقوة، وكلل جهودكم بالنجــاح.

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

وجاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للدكتور شوقى علام - مفتى جمهــورية مصر العربية.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

وجاء بها: يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعيًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات.



كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.

وجاء بها: يسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.

وقال: إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب تلك الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم فى هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمنًا وسلامًا للبشرية على مر العصور، وتدفعنا نحو الإلتزام والتحلى بها فى سبيل الإرتقاء بمسيرة العمل الوطنى وبلوغها لأهدافها بجودة وإتقان. حفظ الله مصر، ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية.. وكـل عـام وأنتـم جميعــًا بخيــر.