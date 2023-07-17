وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ..





وقال وزير الداخلية، فى برقيته: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.". وأضاف: "إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية.. فإننا ندعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد." وتابع قائلا "حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خطاه لترسيخ دعائم الإستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بذات المناس قال فيها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأسمى الأمانى.. متمنين لكم مزيدا مـن الرفعة والتقدم.. حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة وأدامها درعا قويا يزود عن وطننا الغالى بكل شجاعة وقوة، وكلل جهودكم بالنجاح".

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