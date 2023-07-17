نجاد البرعى: التحالف الوطنى «طوعى اختيارى» بين الجمعيات الأهلية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الهدف من التحالف ألا يحدث تكرار لتقديم الخدمة لنفس المنطقة ونفس الأشخاص، وهى خطوة أولى من إخراج الجمعيات من سيطرة الإدارة إلى العمل الطوعى الحقيقى.

وشدد على أن التحالف خطوة فى سبيل تعظيم الاستسفادة من المجتمع المدنى، وتحرير العمل الأهلى، مردفا: "نطالب بإنشاء تحالفات مماثلة بدلا من التنافس وأن يكون هناك تكامل".

وأكد أن تحالف الجمعيات الأهلية يساهم فى تقديم خدمات للمناطق الأقل حظًا، مختتمًا: "أدعو الجمعيات الأهلية فى إنشاء تحالفات وفقا للقانون وأن تؤكد توصيات الحوار الوطنى بأن تخرج الجميعات من وزارة التضامن إلى الاتحاد العام للجمعيات".