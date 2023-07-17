نجاد البرعى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعظم الاستفادة من عمل الجمعيات الأهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 01:28 مساءً - قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء "الحوار الوطني"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو تحالف "طوعي اختياري" بين عدد من الجمعيات الأهلية الكبيرة لتقسيم العمل بينها وهذا الأمر جزء من حرية العمل الأهلي، متابعا: "الجمعيات تعمل مع بعض من خلال تحالفات ومبادرات.. وهذا التحالف مهم جدا من أجل تقسيم العمل ومنع تكرار الخدمة أو العمل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا نيوز": "التحالف الوطني بداية من أجل أن تكون الجمعيات الأهلية تابعة للاتحاد العام للجمعيات.. والتحالف خطوة أولي نحو خروج الجمعيات نحو العمل المشترك والحر.. ونشجع الجمعيات على تقسيم العمل وقدوة لتعظيم الاستفادة من عمل الجمعيات الأهلية".

وتابع نجاد البرعى: "التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة من أجل المزيد من الدمج والتكامل وهذه فكرة العمل الأهلي من الأساس.. وادعو الجمعيات الأهلية أن تنفذ تحالفات مثل نموذج التحالف الوطني للعمل الأهلى.. وأن يستمر العمل فى هذا الملف من أجل تكون الجمعيات الأهلية تابعة للاتحاد العام للجمعيات وليس وزارة التضامن وسوف نطرح هذا الأمر فى الحوار الوطنى".