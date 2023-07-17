«مصر الخير» تثمن إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

جدة - نرمين السيد - ثمنت مؤسسة مصر الخير إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من مجلس النواب لتعظيم وتعزيز دور العمل الأهلى فى القرى المصرية، كما يعيد القانون نظرية التوازن بالمجتمع فى ظل التحديات الاقتصادية.





وأكد الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى سيؤدى إلى طفرة فى العمل الأهلى المجتمعى خلال المرحلة الحالية خاصة مع الجهد الكبير الذى تقدمه مؤسسات المجتمع المدنى خلال تلك الفترة فى ظل التطور الذى تشهده البلاد مثمنا كافة الجهود لدفع عجلة التنمية.

وأشار ان مؤسسة مصر الخير تأتى فى مقدمة مؤسسات المجتمع المدنى التى دعمت التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى جميع أنشطته منذ توقيع ميثاق التحالف العام الماضى بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدنى لتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن التحالف الوطنى منذ إطلاقه قد أرسى العديد من المعايير الهامة التى تضمن الوصول بخدمات المجتمع المدنى لكل المحافظات المصرية بشكل منظم وفقا لقواعد البيانات المتاحة للتحالف الوطنى.

وقال الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير أن القانون يمثل نقلة نوعية ورائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى على جميع الأصعدة التنموية وأن مؤسسة مصر الخير بما تملكه من باع كبير فى العمل المدنى كانت من أوائل مؤسسات المجتمع المدنى التى انضمت للتحالف فى مبادراته المختلفة الخدمية والتنموية، ويعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى هو التحالف الأول من نوعه على مستوى مصر بما يضمه من كيانات كبيرة كالاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى الرائدة صاحبة التأثير الواضح والتجارب الناجحة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى كل ربوع مصر.

وأشار إلى أن إقرار القانون سيساهم فى تعميق العمل الأهلى وتنمية المجتمع لإحداث نقلة نوعية حقيقية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة عن طريق الخبرات والمشروعات التطوعية التنموية لتقديم أداء أفضل للخدمات العامة وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد رفاعى أن تلك المرحلة هامة فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى للسير نحو الدور الريادى المنشود للعمل الأهلى المصرى، مضيفا أن القانون استجاب لطموحات المجتمع المدنى المصرى فى وضع إطار له يدعم جهوده لتحقيق الأهداف القومية.