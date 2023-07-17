سميرة لوقا لـ«دوت الخليج»: التحالف فكرة ذكية لتجميع جهود العمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن فكرة تأسيس التحالف الوطنى بالشكل الذى عليه هى فكرة ذكية جدا لتجميع الجهود والاستفادة العظمى من مؤسسات وقدرات المجتمع المدنى، وتعظم من الشراكات والجهود الفردية لجهود جماعية.





وأوضحت لوقا فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أنه من نقاط الإيجابية فى التحالف أنها تضم كل مؤسسة لمصلحة المواطن، فهى فكرة تعمل على التكامل. وأوضحت رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية أن التحالف له دور أيضا فى توسيع القاعدة الخاصة بالعمل مع المؤسسات القاعدية. وتابعت: "يجب أن يظل بابه مفتوح لكل المؤسسات فى نشاطها ليكون مساند لجميع الفئات".

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