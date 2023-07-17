أشهر وجهات السياحة بالشرق الأوسط.. صورة مبهجة لمهرجان العلمين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد مدينة العلمين الجديدة هذه الأيام أكبر مهرجان ترفيهى فى المنطقة العربية "العالم علمين"، والذى يشهد العديد من الحفلات الفنية والغنائية لأشهر مطربين ومطربات الوطن العربى.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز ملامح مهرجان العلمين الجديدة فى أول أيامه. وأصبحت مدينة العلمين الجديدة أحد أشهر الوجهات السياحية فى الشرق الأوسط نظرا لموقعها الجغرافى وتأسيسها على أحدث تكنولوجيا لتكون من مدن الجيل الرابع.

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