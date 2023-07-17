الأرصاد: درجات الحرارة المرتفعة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 02:25 مساءً - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجة الحرارة في مصر خلال الأيام الحالية، يأتي نتيجة ظاهرة عالمية تسمى القبة الحرارية، أدت لارتفاع درجات الحرارة في كل أنحاء العالم، من الصين وحتى الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأوضحت شاكر، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ارتفاع درجات الحرارة في مصر يأتي نتيجة تأثر البلاد بالمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المرتفعة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت شاكر، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يستمر خلال فصل الصيف الحالي، وهو محمل بكتل هوائية حارة ويجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة بنسبة أعلى بنحو درجتين عن الأرقام المعلنة، لافتة الانتباه إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، وهذا ما تتعرض له بلدان العالم كافة.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس القطنية البيضاء الفضفاضة التي تعكس أشعة الشمس وتمتص العرق، بجانب تناول الماء بكثرة وعدم الخروج خلال الفترة من الظهر وحتى بعد العصر، إلا في الحالات الضرورية وعدم ترك عبوات غازية أو عطور داخل السيارات حتى لا تنفجر بسبب الحرارة المرتفعة.

وأوضحت شاكر، أن المواطنين الذين يخرجون خلال فترة الظهيرة، عليهم حماية أنفسهم من أشعة الشمس، وارتداء النظارة الشمسية والقبعات، واستخدام كريم واقٍ من الشمس، وتجنب الكافيين، وتناول العصائر والفواكه؛ للتخفيف من حدة الحرارة.