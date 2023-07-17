الأرصاد الجوية: طقس غد شديد الحرارة على كل الأنحاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 02:26 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد غد الثلاثاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع أن يشهد غد نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غد الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة .