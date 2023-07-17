"التحالف الوطنى": تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا أبرز أهداف المرحلة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 02:26 مساءً - أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن وجود التحالف سيعطى دفعة قوية للعمل التنموي، كما سيعمل التحالف على التوسع في المشروعات التنموية وتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة، بجانب أيضا توزيع المساعدات بشكل عادل على الأسر المستحقة.

‑ يتكون التحالف الوطني من 34 كيان تنموي وخدمي (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

‑ يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

‑ يصل التحالف إلى كافة مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).