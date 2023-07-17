الشناوى: التحالف الوطنى بداية تنسيق وتكامل بين المنظمات الأهلية والحكومة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، أن ثمة فرصة سانحة للضرب بيد من حديد على كل من تسول لهم أنفسهم جمع مال المواطنيين بطرق ملتوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها، وإنفاقه وفقا لأهوائهم، فقد حان الوقت للعمل المتكامل بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية.





وطالب الشناوى بضرورة الأخذ بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى فى تنفيذ أولويات العمل، بما يدعم أهداف الجمهورية الجديدة ويوطد أركانها. وأضاف المتحدث الرسمى لحزب العدل أن وجود التحالف الوطنى للعمل الأهلى أوجد آلية حقيقية للتنسيق بين المجتمع المدنى والحكومة تضمن التكامل، ما أدى إلى تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع فى خدمة المواطنين، وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويساعد على استمرار الطبقة المتوسطة التى تكاد أن تنتهى تحت ضغوط الحياة اليومية. وثمن الشناوى إطلاق مبادرة "ازرع" لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

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