رئيس هيئة القضاء العسكرى يهنئ رئيس هيئة قضايا بمنصبه الجديد

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الاثنين بمقر رئاسة الهيئة، اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكرى، واللواء ياسر ياقوت مدير إدارة الدعاوى بهيئة القضاء العسكرى، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.





حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكرى صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار هانى محمد على رئيس المكتب الفنى.

تناول الطرفان أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والقضاء العسكرى للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، كما اتفقا على عقد بروتوكولات تعاون فى الفترة المقبلة فى عدة مجالات، وأعرب اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكرى عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود فى قيادة الهيئة.

وعبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للواء حاتم الجزار على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة وهيئة القضاء العسكرى لما فيه صالح الوطن والشعب المصرى العظيم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.