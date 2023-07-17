قضايا الدولة تهنئ السيسى والشعب بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخرانى، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1445 هجرية.





سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الرئيس والشعب العظيم، أعاده الله عليه وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمى باسمها.

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