التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. شريان العمل الخيرى فى كل ربوع مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز الهدف من إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى وأبرز مساهماته. ويعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

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