رئيس الوزراء يلتقى مسؤولى شركة «انطلاق» لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد اهتمام الدولة حاليا بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال، قائلا: حرصت على عقد اجتماعى معكم اليوم فى إطار دعم الدولة لرواد الأعمال، كما أن المجلس الأعلى للاستثمار -الذى عقد اجتماعه الأخير فى شهر مايو الماضى برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية- كان له توجيه مهم فى هذا الشأن.

وأشار فى هذا الصدد إلى قرار المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، وكذا تلقى شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو شركة "انطلاق" استراتيجية دعم ريادة الأعمال فى مصر، التى أعدتها الشركة، وأكدوا أن فكرة "انطلاق" ظهرت بعد الاطلاع عن قرب على فرص النمو للشركات الناشئة المصرية خلال السنوات الـ5 الماضية، لذا جرى العمل على زيادة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم القدرات الشبابية من خلال الشركات الناشئة بوصفها مصدرا أساسيا للاستثمار الأجنبى وتوفير فرص العمل.

وأشاروا إلى أن بداية عمل "انطلاق" رسميا كانت فى فبراير 2023، بناء على التوصيات الرئاسية فى "منتدى شباب العالم"، مؤكدين فى هذا السياق أن إحدى توصيات المؤتمر فى يناير 2022 تضمنت "تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسع فى إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فى هذه المبادرة".

كما تطرق مسؤولو شركة "انطلاق" إلى أن مصر احتلت المركز الثانى على مستوى بلدان الشرق الأوسط من حيث عدد الجولات التمويلية للشركات الناشئة للعام 2022.

وأوضح أن شركة "انطلاق" تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا وعالميا جاذبا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التى يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التى تتسق مع "رؤية مصر 2030".

وأضافوا أن الشركة تعمل من خلال "مسرعة انطلاق لريادة الأعمال"، و"انطلاق للاستشارات"، و"مشاريع دعم ريادة الأعمال فى مصر"، كما أن فريق الشركة يضم خبرات من شباب البرنامج الرئاسى فى مجالات ريادة الأعمال والإعلام والعلاقات العامة والاستثمار والعلاقات الحكومية والاستشارات والتدريب والتطوير.

وشرحوا أهداف مبادرة دعم ريادة الأعمال التى تتمثل فى النهوض بقطاع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتحقيق التقارب بين رواد الأعمال وصناع القرار، وتطوير وتوفير مصادر المعلومات والإحصاءات، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح.

كما جرى شرح آليات عمل "مسرعة أعمال انطلاق"، وخطة مشاريع "انطلاق" الاستراتيجية على المديين القصير والمتوسط، وخطتها الإقليمية.

وفى ختام الاجتماع، نوه رئيس الوزراء بالاهتمام الكامل بإنشاء المنصة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة، وفقا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع "انطلاق" فى هذا الصدد، وموجها بسرعة عقد اجتماع حول هذا الشأن.