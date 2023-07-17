النرويج تشيد بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان لحل الأزمة

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من وزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلد، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، والمستجدات الخاصة بالأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية.





وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها فى مختلف المجالات.

وأضاف أن الوزيرة النرويجية استفسرت عن تقييم وزير الخارجية لمخرجات قمة دول جوار السودان، مشيدة بالمبادرة المصرية بعقد القمة، ومعربة عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان فى حلحلة الأزمة السودانية ووقف الحرب الدائرة.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر منذ بداية الأزمة المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار، والترحيب بالأخوة السودانيين فى مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

وأشاد شكرى بما شهدته القمة الأخيرة من توافق الدول المشاركة حول التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والتعامل الجاد والشامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية عبر أراضى دول الجوار، والتأكيد على أهمية الحل السياسى لوقف الصراع الدائر، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.

ومن ناحية أخرى، وبناء على استفسار من وزيرة خارجية النرويج، استعرض سامح شكرى، تقييم مصر للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة وقف حلقة العنف الدائرة، ووضع حد للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق التهدئة وإعادة الأمل فى استئناف عملية السلام.