حزب المؤتمر: التحالف الوطنى للعمل الأهلى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يدعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية وركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة التى تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى.





ولفت إلى أن هدف التحالف الوطنى هو خدمة المواطنين عن طريق برامج تنموية تتكامل مع المبادرات التى تطلقها الدولة، من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية والتنسيق بينها لوصول الخدمات لجميع المواطنين كما انه يقدم مردودا إيجابيا للغاية فى تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، مما يساهم فى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن التحالف الوطنى ايضا هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى، وظهر ذلك فى العديد من المبادرات والمشروعات التى يقوم بها التحالف الوطنى ونجح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين فى قرى محافظات مصر المختلفة الامر الذى كان يواجه صعوبات كثيرة قبل ذلك.

ولفت الى إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم العمل الأهلى، وفور إطلاق رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدنى، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلى بتنوعها الكبير، أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلى والتنموى وبعضهم البعض، وهذا أيضا بدوره كان ومازال مطلب ملح لدى كل المواطنين سواء أن كانوا مانحين أو ممنوحين، متبرعين أو من متلقى الدعم، حتى يتم حوكمة انفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى وهو ما أحدث نوعا من الحراك فى العمل الأهلى التنموى، مشيرا إلى أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤخرا يساعد على تعزيز الدور الذى يقوم به التحالف فى عمليات التنمية.

وأشار فرحات إلى أن التشريع الجديد للتحالف الوطنى يعد قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى، نحو الدور الريادى المنشود للعمل الأهلى المصرى التنموى بكل ما يملكه من أدوات وخبرات فى بناء الجمهورية الجديدة ويوفر مظلة للعمل الأهلى فى مصر، ونجح التحالف فى بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين فى مجال العمل المدنى والتى قوامها 250 ألف شاب وشابه، ونجح فى توفير 39 ألف فرصة عمل فى مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.